İvana Sert "İşleri durdurdum"

Ünlü modacı İvana Sert, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. AVM’de bulunan dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapan İvana Sert, muhabirlerin fotoğraf istediğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkında ki soruları da cevaplandıran Sert, “Bu süreçte işlerimi durdurdum, şuan iş kabul etmiyorum ve projelerimi erteledim. Hepimiz için zor bir süreç, yasaklara harfiyen uymalıyız. Salgının bir an önce son bulmasını diliyorum.”dedi. Alışveriş turuna gözlük, maske, bere ile gelen ünlü modacı tanınmakta zorlanırken bir süre daha alışveriş yaptıktan sonra vale noktasından aracını teslim alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.