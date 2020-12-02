Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi'nde bir bölge 'riskli alan' ilan edildi
İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi'nde bir...
İstanbul'daki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 17 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'daki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda...
Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına ilk onay İngiltere'den geldi
Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19...
LGS ve YKS'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak
LGS ve YKS'de öğrenciler tüm...
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 64 milyon 195 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen...

İvana Sert "İşleri durdurdum"

Ünlü modacı İvana Sert, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı.

İvana Sert "İşleri durdurdum"

Ünlü modacı İvana Sert, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. AVM’de bulunan dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapan İvana Sert, muhabirlerin fotoğraf istediğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkında ki soruları da cevaplandıran Sert, “Bu süreçte işlerimi durdurdum, şuan iş kabul etmiyorum ve projelerimi erteledim. Hepimiz için zor bir süreç, yasaklara harfiyen uymalıyız. Salgının bir an önce son bulmasını diliyorum.”dedi. Alışveriş turuna gözlük, maske, bere ile gelen ünlü modacı tanınmakta zorlanırken bir süre daha alışveriş yaptıktan sonra vale noktasından aracını teslim alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ivana SertAqua Florya AVMMagazin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.