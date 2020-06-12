Itır Esen, Acun Ilıcalı'dan sonra gönlünü o isme kaptırdı

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Itır Esen’in 1999 doğumlu yeğeni Itır Esen yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı söylentisiyle uzun süre gündemden düşmeyen Esen, yeni aşkıyla dudak dudağa poz verdi.

ITIR HİÇ PAYLAŞIM YAPMADI

Genç manken, gönlünü Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren’in yeğeni Mehmet Düren’e kaptırdı. Mehmet Düren, Instagram hesabından birlikte vakit geçirdikleri anları paylaşmayı ihmal etmiyor. MISS Turkey 2017 yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tek bir karesini dahi paylaşmadı. Öte yandan Itır Esen ve sevgilisi Mehmet Düren, Beşiktaş’ta bulunan bir otelde kalıyor.