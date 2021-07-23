İSTANBUL’UN MANZARASI BU MEKANDA 

İstanbul’a yeni bakış sunan Golden Hour, yeni nesil müzikli eğlencesi ve birbirinden lezzetli yiyecekleri ile misafirlerine keyifli saatler vadediyor. Rixos Pera Otel’in en üst katında yer alan mekanın başında ise İbrahim Çakmak bulunuyor. Happy hour konsepti ile güneşin batışı ve İstanbul manzarası ile görsel şölen sunan mekan misafirlerini günün stresinden uzaklaştırıyor. Uzun yıllardır sektörün içinde faaliyet gösteren İbrahim Çakmak ve profesyonel ekibi Golden Hour ile eğlencenin ve lezzetin yeni adresi olmaya aday.