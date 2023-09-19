İşkolik Esra Erol
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Ünlü sunucu Esra Erol, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı.
Ünlü sunucu Esra Erol, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı.
Mağazaları dolaşırken hızlı hareket etmesi dikkat çeken sunucu, fotoğrafını çeken muhabirlerin sorusu üzerine “Haftanın 5 günü programdayım, işimi çok seviyorum fakat alışverişi de hızlıca halledip çocuklara yetişmem lazım. O yüzden acele ediyorum” dedi. Esra Erol, mağazalardan alışveriş yaptıktan sonra arabasına binerek AVM’den ayrıldı.
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