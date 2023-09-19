İşkolik Esra Erol

Ünlü sunucu Esra Erol, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı.

Mağazaları dolaşırken hızlı hareket etmesi dikkat çeken sunucu, fotoğrafını çeken muhabirlerin sorusu üzerine “Haftanın 5 günü programdayım, işimi çok seviyorum fakat alışverişi de hızlıca halledip çocuklara yetişmem lazım. O yüzden acele ediyorum” dedi. Esra Erol, mağazalardan alışveriş yaptıktan sonra arabasına binerek AVM’den ayrıldı.