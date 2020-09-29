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IŞIN KARACA:PLAYBACK PARA KAZANMANIN EN KOLAY YOLUDUR

Başarılı şarkıcı Işın Karaca ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul AVM’de objektiflere yansıdı. Dünyanın en büyük "Animal balloon word" müzesini gezen ikili muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

IŞIN KARACA:PLAYBACK PARA KAZANMANIN EN KOLAY YOLUDUR

Kızı Mia’ya ayakkabı bakmaya geldiğini ve daha sonra kendisini balon müzesinde bulduğunu söyleyen Karaca,” Bu gün kızıma ayakkabı bakmaya geldim. Ama balonları görünce dayanamadım. Çok güzel yapmışlar.” dedi. Mia’nın okulu hakkında da konuşan Işın Karaca,” Okul başladı. Bizde sabah akşam Eba’yla sabah akşam coşuyoruz.Ben öğretmen olmak istemiyorum artık evde. Bütün anneler babalar bilir öğretmenler kutsaldır tabi ama ben anne olmak istiyorum. Çocuğuma öğretmenlik yapmak istemiyorum.” dedi.

Yeni şarkıların geleceği müjdesini veren ve konserlerin durdurulması ile ilgili de konuşan Işın Karaca,” Yeni şarkılar yaptık yakın zamanda geliyor. Onun dışında biz bir yılda iki konser verdik. Konser vermeyi unuttuk diyebiliriz. Türkiye de şuan sahneye çıkışta fiyatını düşürmeyen kimse yok. Biz buradan para kazanıp vergimizi buradan ödüyoruz. “dedi.

Muhabirlerin, ‘Playback yapan sanatçı değildir.’ cümlesi hakkında düşüncelerini soran Işın Karaca’dan çok konuşulacak yanıt geldi. Karaca,”  İzmir’ den istanbula uzun bir yolculuk yaptık. O sırada radyo dinlerken şarkıcıların %80’ nini tanıyamadık. Eskiden çok gülüyordum playback yapanlara. Şimdi kolay para kazanılmanın yolu oldu playback. Artık zaten sadece ünlü var. Ama ne için ünlü olduklarını bilmediğimiz bir kesim var. Bunlar ne yapabiliyor diye bakıyorum.. Ben artık geçtim onları. “ ifadelerini kullandı.

Röportaj sonrası muhabirlere teşekkür eden Işın Karaca,Animal Balloon Word müzesi gezisine kaldığı yerden devam etti. İkilinin bir an bile ellerini bırakmamasıda dikkatlerden kaçmadı.

Anahtar Kelimeler:
Can YapıcıoğluIşın KaracaMetropol İstanbul AVMAnimal Balloon Word
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