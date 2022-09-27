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IŞIN KARACA GURBETLİK ŞARKISINI KLİPLENDİRDİ
Türkiye'nin önemli kadın seslerinden Işın Karaca, geçtiğimiz aylarda "Işın Karaca prodüksiyon ve DMC ortaklığı" ile çıkartmış olduğu "Sen Ben Aşk" albümündeki “Gurbetlik” şarkısını kliplendirdi.
MAGAZİN 27.09.2022, 09:32
Sözü Zeki Güner'e, müziği ve düzenlemesi Can Yapıcıoğluna ait şarkının, video klibi ise Köksal Kaya tarafından Çeşme’de çekildi.
Albümdeki şarkı seçimini sevenlerine sunan ünlü sanatçı; “Gurbetlik kazandı.” diyerek, konser koşturmacasından ancak fırsat bulduk ama çok bekletmeden sürprizler yolda dedi.
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