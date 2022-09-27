IŞIN KARACA GURBETLİK ŞARKISINI KLİPLENDİRDİ

Sözü Zeki Güner'e, müziği ve düzenlemesi Can Yapıcıoğluna ait şarkının, video klibi ise Köksal Kaya tarafından Çeşme’de çekildi.

Albümdeki şarkı seçimini sevenlerine sunan ünlü sanatçı; “Gurbetlik kazandı.” diyerek, konser koşturmacasından ancak fırsat bulduk ama çok bekletmeden sürprizler yolda dedi.