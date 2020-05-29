İrem Derici: Umumi tuvalet değilim

İrem Derici, Armağan Çağlayan’ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Geçmişte aralarında yaşanan gerginlikten sonra hiç görüşmeyen ve ilk kez program için bir araya gelen ikili, kavgalı oldukları günlerin perde arkasını konuştu. Derici “Bir sürü sorun yaşarken, epilepsi krizleri yaşarken, kimseye söyleyemiyorum. Bir bakıyorum hastanedeyim. Armağan Çağlayan arkamdan saydırıyor…Ben orada üçüncü nöbetimi geçirdim. Bir sene sana kinim geçmedi” dedi. “Benim de geçmedi” diyen Çağlayan ise “Ben de tek değilim ben de şirketi temsil ediyorum tek başıma ben değilim yani. Öyle bakmak lazım” diye konuştu…

İrem Derici Seren Serengil ve Bircan Bali ile yaşadığı polemikler hakkında da konuştu. “Ben umumi tuvalet değilim” diyen Derici şöyle devam etti: “Gelenin geçenin ağzıma s…masına izin vermem. Kimseye öyle bir hak tanımıyorum

Yaptığı dobra açıklamalarla şaşırtan Derici, anoreksiya döneminde yaşadıklarından da bahsetti. O dönem sadece brokoli yediğini söyleyen Derici zor günleri şöyle anlattı: “Uyumuyordum bile… Sürekli zayıflamak istiyordum. İstediğim her şeyi giymenin anahtarı gibiydi… Şu ruh hastalığını hatırlıyorum. Bir gün hesap yapıyoruz ama kalori hesaplıyoruz. Kaşe filan değil. Bilmiyorum çok güzel zannediyordum kendimi, iğrenç… Bir de göğüslerimi yok.