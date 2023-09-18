Iraz, Yapay Zekâ Teknolojisiyle Çekilen 'Vurula Vurula' Klibiyle Hayranlarını Şaşırtıyor

Yeni yetenek Iraz, müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptığı "Beni Kandıramazsın" adlı cover şarkısının ardından, yepyeni bir projeye imza attı. 90'lı yılların hit şarkısı "Vurula Vurula"yı yeniden seslendirerek dinleyicileriyle buluşturdu. Şarkının en dikkat çeken özelliği, yapay zekâ ile hazırlanan animasyon klibi oldu.

Sağlığına Kavuşup Sözünü Tuttu

Iraz, yakın zamanda felçli kalma riski taşıyan ciddi bir ameliyat geçirmişti. Ameliyat öncesinde hayranlarına, "Eğer ameliyattan sağ salim çıkar ve sağlığıma kavuşursam 'Vurula Vurula'yı yayınlayacağım" demişti. Sağlığına kavuştuktan sonra verdiği sözü tutan Iraz, şarkıyı hızla tamamladı ve dinleyicileriyle paylaştı.

Yapay Zekâ ile Animasyon Klip

Soykan Production etiketiyle dijital platformlarda yerini alan "Vurula Vurula", Soykan Film tarafından yapay zekâ ile hazırlanan animasyon klibiyle de adından söz ettiriyor. Şarkı, 90’lı yıllarda Yonca Evcimik tarafından seslendirilmiş, söz ve müziği ise Sezen Aksu'ya aittir.

Iraz'ın üçüncü teklisi olan "Vurula Vurula", dijital müzik kanallarında ve müzik platformlarında dinleyicilerle buluşmuş durumda. Şarkı, Iraz’ın farklı yorumu ve modern klip anlayışı ile müzikseverlerin beğenisini topluyor.

Bu yenilikçi yaklaşım ve teknolojinin müzikle buluşması, Iraz'ı sektörde önemli bir yere taşıyacak gibi görünüyor.