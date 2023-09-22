İpek Tuzcuoğlu, Etiler'de Kahvesini Dezenfekte Ederken Görüntülendi

Dizi çekimleri nedeniyle İstanbul-Kapadokya arasında mekik dokuyan başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Etiler'de görüntülendi. Türk kahvesi siparişi veren Tuzcuoğlu, kahvesini içmeden önce çantasından çıkardığı ultraviyole mikrop öldürücü ışıkla kahvesini dezenfekte etmesiyle dikkat çekti.

Tuzcuoğlu, ''Zaten titiz bir insandım, özellikle pandemi sonrası iyice hassaslaştım bu konuda. Çantamdan eksik etmiyorum antibakteriyel cihazımı. Temizlik hastası oldum çıktım diyebilirim.'' dedi.