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İnce Belli Model Dilek Kaya Amerika Ve İspanya Basınına Haber Oldu

Türkiye’nin en ince belli modeli olarak boy gösteren Dilek Kaya, Makedonya ve Sırbistan'da da ince Belli Model olarak tüm dikkatleri üzerine çekerek Balkan Ülkelerinde de kendisine hayran kitlesi edinmeyi bildi.

İnce Belli Model Dilek Kaya Amerika Ve İspanya Basınına Haber Oldu

Ünlü model Kaya Makedonya ve Sırbistanda’da  bir kaç firmanın yüzü olmayı başardı.Makedonya ve Sırbistan basınında da haber olan  ince belli model Dilek Kaya şimdide Amerika ve İspanya’da yayınlanan www.eaglebeaglespirit.com  intermet haber sitesine röpörtaj verdi.

Haber sitesinde yer alan röpörtajında  hem anne hemde model olup nasıl başarılı olduğunu konu alan röpörtajı çok okundu. Dilek Kaya röpörtajında Dünyanın en ince belli kadını olmak olduğunu ve guinness dünya rekorlar kitabına girmek olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Dilek Kaya
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