İki Usta İsim Şener Şen ve Uğur Yücel Hasret Giderdi
Koronavirüs nedeniyle 2 usta oyuncu Şener Şen ve Uğur Yücel, uzunca bir aranın ardından bir araya geldiler. Hasret gideren iki efsane oyuncu, uzun uzun sohbet edip, eski günleri yad ettiler. İki efsane oyuncunun birbirlerine olan özlemi ve bir araya gelişlerinin verdiği mutluluk ise gözlerinden okunuyordu
MAGAZİN 10.03.2022, 16:57
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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