Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Ülkemizi tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz
Ülkemizi tabii afetlere hazırlıklı hale...
ABD başkanlık seçiminin analizi, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalı
ABD başkanlık seçiminin analizi, Türkiye'nin...
Netflix ve Amazon Prime lisans aldı
Netflix ve Amazon Prime lisans...
İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma merkezi kuruluyor
İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma...
Seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz
Seçimin kazananının biz olacağına inanıyoruz

İKİ AYRI PROJEYLE GELİYOR

Başarılı oyuncu Mert Öcal , önceki gün bir arkadaşı ile birlikte Vadistanbul’da görüntülendi.

İKİ AYRI PROJEYLE GELİYOR

 Öğle saatlerinde gelen AVM'ye gelen Mert Öcal, Vadi Moda Caddesi'nde  yeni sezon ürünlerini inceledi . Muhabirlerin fotoğraf istediğini kırmayan başarılı oyuncu, ''Televizyon ve dijital medya da ayrı ayrı projelerim var. Bir aya kalmaz seyirci ile buluşuyorum'' dedi.

YUSUF ERDOĞAN

DOSTUYLA HASRET GİDERDİ

Kasımpaşa spor kulübü'nün başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Bir arkadaşı ile birlikte alışveriş turuna çıkan yıldız futbolcu, mağazaları gezerek sezonluk ürünleri inceledi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Erdoğan, "Uzun zamandır görüşemediğimiz arkadaşımla yemek yedik. Hasret giderdik" diye konuştu. Oynadığı Kasımpaşa spor kulübü'nün lig'de iyi bir konumda olması hatırlatılınca yıldız futbolcu, ''takım olarak elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz''dedi...

Anahtar Kelimeler:
Mert ÖcalYusuf ErdoğanVadistanbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.