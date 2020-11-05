İKİ AYRI PROJEYLE GELİYOR

Öğle saatlerinde gelen AVM'ye gelen Mert Öcal, Vadi Moda Caddesi'nde yeni sezon ürünlerini inceledi . Muhabirlerin fotoğraf istediğini kırmayan başarılı oyuncu, ''Televizyon ve dijital medya da ayrı ayrı projelerim var. Bir aya kalmaz seyirci ile buluşuyorum'' dedi.



YUSUF ERDOĞAN



DOSTUYLA HASRET GİDERDİ



Kasımpaşa spor kulübü'nün başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Bir arkadaşı ile birlikte alışveriş turuna çıkan yıldız futbolcu, mağazaları gezerek sezonluk ürünleri inceledi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Erdoğan, "Uzun zamandır görüşemediğimiz arkadaşımla yemek yedik. Hasret giderdik" diye konuştu. Oynadığı Kasımpaşa spor kulübü'nün lig'de iyi bir konumda olması hatırlatılınca yıldız futbolcu, ''takım olarak elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz''dedi...