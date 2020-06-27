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İbrahim Tatlıses küs olan oğluyla barıştı o anları sosyal medyadan paylaştı

Sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçen sanatçı İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses ile aralarındaki buzları eritti. Oğlu ile barışan Tatlıses, "O benim göz bebeğimdir" ifadelerini kullandı

İbrahim Tatlıses küs olan oğluyla barıştı o anları sosyal medyadan paylaştı

Aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle peşine düştüğü kişinin oğlu olduğu iddia edilen sanatçı İbrahim Tatlıses, katıldığı programda Ahmet Tatlıses ile barıştı.

2. Sayfa'ya konuşan İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili şunları söyledi:

Ben bu konu hakkında hiçbir şey söylemeyecektim. Onun için buraya Ahmet gelecek. O benim göz bebeğimdir, o benim oğlumdur. Benim babamın bir lafı vardı, 'Oğlum' derdi. 'Önce kulağınla dinleyeceksin, gözlerinle göreceksin. O zaman karar ver' derdi. Gözümüz gördü, kulağımız duydu. Oğlumdur o benim. Ahmet aslanların aslanıdır.

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada aile sırlarını ifşa eden bir kişinin olduğunu belirtmişti.

Tatlıses, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum. Tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş, neden?

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişinin, oğlu Ahmet Tatlıses olduğu öne sürülmüştü.

Tatlıses'in oğlundan 'aile sırlarını dışarıya sızdırdığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu konuşulurken, ünlü şarkıcıdan açıklama gelmişti. Ancak Tatlıses, o kişinin oğlu olmadığını söylemişti.

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