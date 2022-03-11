İbrahim Selim ve Selin Şekerci Neden Ayrıldı!
Oyuncu Selin Şekerci ve İbrahim Selim bir süre önce birlikteliklerini sonlandırmıştı. İbrahim Selim, "neden ayrıldınız?" sorusuna oldukça açık bir cevap verdi. Açıklamasının ardından bazı kullanıcılar, ayrılıkları hakkında konuşmayan ünlülere atıfta bulunarak "demek ki insan gibi cevap verilebiliyor" yorumu yapıldı.
MAGAZİN 11.03.2022, 11:11
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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