İBRAHİM BÜYÜKAK "YENİ FİLMİ HEYECANLA BEKLİYORUZ" "HÜZÜNLÜYMÜŞÜM GİBİ ÇEK"

Ekranların sevilen ve başarılı isimlerinden İbrahim Büyükak, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Eşi Nurdan Beşen ile birlikte alışverişe çıkan Büyükak bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri inceledi. Yeni filminin yayın tarihi için gün sayan Büyükak; "yeni filmimizi heyecanla bekliyoruz Teslim ettik fakat yayın tarihi ile ilgili tam netleşen bir durum olmadığı için şu tarihte yayınlanacak diyemiyoruz. Ama çok yakın zamanda dijital platformda gösterime girecek" açıklamasında bulundu. Objektiflere tek başına poz veren İbrahim Büyükak; "eşim şu anda yanımda yok arkadaşlar. Böyle tek başıma poz veriyorum size, hüzünlüymüşüm gibi çekin" diye espri yaparak herkesi güldürdü.