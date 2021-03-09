İBRAHİM BÜYÜKAK "HEYECANLA BEBEĞİMİZİ BEKLİYORUZ"

Exxen Platformunda yer alan 'İlginç Bazı Olaylar' adlı projesi için çekime geldiğini belirten başarılı oyuncu ayaküstü gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak kısa bir sohbet etti. Büyükak," Arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerimde hala set kıyafetlerim var. Şu sıralar biraz yoğunuz. Çalışmaya devam ediyoruz, her şey yolunda ilerliyor." dedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bebeklerinin cinsiyetini açıklayan Büyükak, " Gerçekten çok heyecanlıyız. Eşiminde şuan sağlığı gayet yerinde, oğlumuz şu anda pek problem çıkarmıyor. Tek istediğimiz oğlumuzun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi. Heyecanla bebeğimizi bekliyoruz" açıklamasında bulundu.