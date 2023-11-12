Hülya Koçyiğit'e Yoğum İlgi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de bir süre dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katını gezen ve yeni sezon ürünlerini incelerken yazdan kalma havanın tadını çıkaran Koçyiğit, sevenlerinin ilgi odağı oldu.

Yanına gelen sevenleri fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girerken usta oyuncu, sempatik ve neşeli halleriyle dikkat çekti. Güler yüzü ve enerjisiyle meydan katında yemek yedikten sonra AVM’den ayrılan Hülya Koçyiğit’in, kiremit renkli şık takımı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.