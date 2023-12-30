Hülya Avşar'ın Alışveriş Telaşı

Yeni yıla günler kala sevdiklerine yeni yıl hediyesi alma telaşına ünlü sanatçı Hülya Avşar da dahil oldu.

Geçtiğimiz gün İstinyePark AVM’de görüntülenen Hülya Avşar, telaşlı bir şekilde mağazaları dolaşırken muhabirlerle sohbet etti.

Yeni yıl için sevdiklerine hediye almaya geldiğini söyleyen Avşar, “Artık 2023’ü geride bırakıyoruz. Yeni yılda yine sevdiklerimle birlikte sahnede olacağım. Her yıl olduğu gibi hediye alma telaşım devam ediyor. Yılbaşında beni en çok mutlu eden sahnede yeni seneyi sevdiklerimle karşılamak oluyor” dedi.