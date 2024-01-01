Hülya Avşar derin sırt dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı
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Rezervasyonların günler öncesinde dolduğu gecede yılbaşına özel hazırladığı repertuar ile dinleyenleri coşturan Hülya Avşar, Melih Yazgan imzalı derin sırt dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı.
Yeni yılın ilk dakikalarını NG Enjoy sahnesinde karşılayan Hülya Avşar, performansıyla hayranlarına yeni yıl coşkusunu yaşattı.
Rezervasyonların günler öncesinde dolduğu gecede yılbaşına özel hazırladığı repertuar ile dinleyenleri coşturan Hülya Avşar, Melih Yazgan imzalı derin sırt dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı.
Hülya Avşar özel günlerde ailesiyle olma geleneğini de bozmadı. Ünlü sanatçıyı izleyenler arasında Leyla Avşar, Helin Avşar da yer aldı.
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