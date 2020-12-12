Hercai'nin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü'nün olay pozları !

Hercai dizsinin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü'nün bir dergiye vermiş olduğu pozlar sosyla medya gündemine bomba gibi düştü. Verdiği pozlar ile dikkatleri çeken Akınözü'nün takipçileri kısa sürede yayınlanan fotoğraflara binlerce beğeni ve yorumda bulundular. Hercai dizisinde rol aldıktan sonra büyük kitlelere ulaşan oyuncunun sayısız fanları oluştu. Akın Akınözü'n gelen yorumlardan bazıları şu şekilde ; ''Özü, sözü güzel olunca cismi daha da berraklasip parıldıyor demek ki'', ''Karizmaa'',''Ortalığı Darma duman ettin yine be Adammm'' oyunca övgü dolu yorumlar gelmeye devam ediyor.