Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Türkiye'de son 24 saatte 1442 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1442...
Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor
Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar...
ABD Başkanı Trump 'hafif' Kovid-19 belirtileri gösteriyor
ABD Başkanı Trump 'hafif' Kovid-19...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg pazartesi...
Katillerden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz
Katillerden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan...

HERCAİ FİNAL Mİ YAPIYOR ? YAPIMCIDAN AÇIKLAMA

HERCAİ FİNAL Mİ YAPIYOR ? YAPIMCIDAN AÇIKLAMA

Bir süredir konuşulan ‘’Hercai Dizisinin final yapacağı’’ iddialarına karşılık Banu Akdeniz şu açıklamaları getirdi.

"Sevgili Hercai Fandom böyle bir açıklama yapmak bile bizi sevmeyenlere prim vermek oluyor ama sizlere verdiğim değer için onları görmezden gelerek söylüyorum “Hercai” kesinlikle final yapmıyor"

"Daha anlatacak çok hikayemiz var. Azize Nasuh Dilşah Hazar geçmişi. Reyyan’la Miran’ın bebeğini görücez onu çok sevicez. Kötülerin yaptıkları kötülüklerin bedellerini nasıl ödediklerini izleyeceğiz. Kanalımız yanımızda. Yapılan algı operasyonuna kanmayın Hercai devam"

 

Anahtar Kelimeler:
HercaiFİNAL Mİ YAPIYORReyyanAzizeNasuh DilşahMiran
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.