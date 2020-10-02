HERCAİ FİNAL Mİ YAPIYOR ? YAPIMCIDAN AÇIKLAMA

Bir süredir konuşulan ‘’Hercai Dizisinin final yapacağı’’ iddialarına karşılık Banu Akdeniz şu açıklamaları getirdi.

"Sevgili Hercai Fandom böyle bir açıklama yapmak bile bizi sevmeyenlere prim vermek oluyor ama sizlere verdiğim değer için onları görmezden gelerek söylüyorum “Hercai” kesinlikle final yapmıyor"

"Daha anlatacak çok hikayemiz var. Azize Nasuh Dilşah Hazar geçmişi. Reyyan’la Miran’ın bebeğini görücez onu çok sevicez. Kötülerin yaptıkları kötülüklerin bedellerini nasıl ödediklerini izleyeceğiz. Kanalımız yanımızda. Yapılan algı operasyonuna kanmayın Hercai devam"