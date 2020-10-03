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Hercai Dizisinde Korona Şoku

Hercai Dizisinde Korona Şoku

ATV’nin sevilen dizisi Hercai’de korona şoku yaşandı.  Mardin’de çekilen dizide  usta oyuncu Macit Sonka’nın test sonucu pozitif çıktı.
 Usta oyuncu Macit Sonka Mardin’de özel bir hastene de tedavi olurken diğer oyuncuların test sonuçlarının negatif olması sebebi ile ara verilmeden çekimlere devam edileceği  kararı alındı.

Anahtar Kelimeler:
HercaiKoronaCovid19Macit Sonka
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