Hercai Dizisinde Korona Şoku

ATV’nin sevilen dizisi Hercai’de korona şoku yaşandı. Mardin’de çekilen dizide usta oyuncu Macit Sonka’nın test sonucu pozitif çıktı.

Usta oyuncu Macit Sonka Mardin’de özel bir hastene de tedavi olurken diğer oyuncuların test sonuçlarının negatif olması sebebi ile ara verilmeden çekimlere devam edileceği kararı alındı.