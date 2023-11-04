Her Zaman ve Her Yaşta Güzel Nebahat Çehre

Türk sinemasının ve ekranlarının başarılı isimlerinden olan Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan usta isim, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Alışveriş sonrası soluğu Morini’de alan Çehre, burada yakın arkadaşlarıyla bir araya gelip yorgunluk kahvesi içti. Her zaman olduğu gibi tarzı ve şıklığı ile dikkatleri üzerine çeken Nebahat Çehre’ye özellikle yabancı hayranlarının ilgisi bir hayli yoğundu.

Yanına gelen hayranlarını kırmayıp bir süre onlarla hatıra fotoğrafı çekilen usta isim, daha sonra aracını vale noktasından teslim alıp AVM’den ayrıldı.