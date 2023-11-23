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Her Daim Şık Çağla Şıkel

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Her Daim Şık Çağla Şıkel
Podyumlardaki başarısını ekranlara da taşıyan güzel manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Podyumlardaki başarısını ekranlara da taşıyan güzel manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı sunucu, yeni sezon ürünlerini inceleyip uzun süre alışveriş yaptı.

Yanına gelen sevenlerini kırmayıp tek tek hatıra fotoğrafı çektiren güzel manken, sempatik ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çekti.

Tarzı şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştıran Çağla Şıkel, alışverişini tamamladıktan sonra AVM’den ayrıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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