Hazal Kaya'yı Eleştiren Ahmet Hakan'a Bir Cevapta Demet Özdemir'den Geldi

Bir çok oyuncu ismin Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya'ya eleştirisini ağır bulduğunun altını çizmişlerdi.

Hazal Kaya'ya bir destekte yakın arkadaşı Demet Özdemir'den geldi. Kendİ Sayfasından yayınladığı yazıda Özdemir, Ahmet Hakan'ı saygıya davet ederek şu açıklamalarda bulundu.

"Eleştirinin ne demek olduğunu biliyoruz ama üzgünüm hakarete alıştıramazsınız, normalmiş gibi emekleri hiçe sayıp karşınızdaki insanı küçümseyemezsiniz! Saygılı olun olun ki siz saygıyla karşılanın! HazalKaya için sıraladığınız 5 maddeyi kınıyorum .Yazık"