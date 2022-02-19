Hazal Kaya ve Ceyda Ateş Bebekleriyle Bir Araya Geldiler
11 yıl önce yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinde birlikte rol alan Hazal Kaya, Ceyda ve Melih Selçuk hasret gidermek için biraraya geldi.
Ceyda Ateş ve Hazal Kaya'nın çocuklarınında olduğu buluşmada ünlü oyuncular birlikte vakit geçirip hasret giderdi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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