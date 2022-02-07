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Hazal Kaya Resmen Düşman Çatlattı!

Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Ali Atay ile evliliklerinin üçüncü yıl dönümünü kutladı. "Şu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor Senle geçen her yıl birbirinden güzel!Nice yıllarımız olsun beraber Sana çok aşığım

Hazal Kaya Resmen Düşman Çatlattı!
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YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Hazal KayaEvlilikFikretAli Atay
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