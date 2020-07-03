Hazal Kaya, Cem Yılmaz'a verdi veriştirdi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Ozan Güven tarafından bir saat boyunca dövüldüğünü iddia eden sosyal medya danışmanı Deniz Bulutsuz’a destek vererek Twitter hesabından ard arda paylaşımlarda bulundu. Önce “Ya ben şuna takılıyorum, ne zannediyorsunuz mesela bu kadın, çocuk, hayvan döven öldürenlerin 3 kolu 5 bacağı mı var? Hepsi toplumdan soyutlanmış psikopatlar mı? Asla! Çoğu çevresinden saygı, sevgi, takdir gören birileri. Önümüzdeki örnekte olduğu gibi… #OzanGuven” diyen Kaya’nın, daha sonra yazdığı mesajla da Güven’in yakın arkadaşı ünlü komedyen Cem Yılmaz’a gönderme yaptığı iddia edildi.