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Hazal Kaya, Cem Yılmaz'a verdi veriştirdi

Hazal Kaya, Ozan Güven tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvuran Deniz Bulutsuz'a destek çıktı ve Twitter hesabından ard arda paylaşımlar yaptı. Ünlü oyuncunun paylaştığı mesajlardan birinde ise Güven'in yakın arkadaşı Cem Yılmaz'a gönderme yaptığı söylendi...

Hazal Kaya, Cem Yılmaz'a verdi veriştirdi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Ozan Güven tarafından bir saat boyunca dövüldüğünü iddia eden sosyal medya danışmanı Deniz Bulutsuz’a destek vererek Twitter hesabından ard arda paylaşımlarda bulundu. Önce “Ya ben şuna takılıyorum, ne zannediyorsunuz mesela bu kadın, çocuk, hayvan döven öldürenlerin 3 kolu 5 bacağı mı var? Hepsi toplumdan soyutlanmış psikopatlar mı? Asla! Çoğu çevresinden saygı, sevgi, takdir gören birileri. Önümüzdeki örnekte olduğu gibi… #OzanGuven” diyen Kaya’nın, daha sonra yazdığı mesajla da Güven’in yakın arkadaşı ünlü komedyen Cem Yılmaz’a gönderme yaptığı iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Ozan KayaCem YılmazHazal Kaya
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