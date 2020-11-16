Hayko Cepkin: 'Anne karnındaki bazı organları kemirmişim'

Hayko Cepkin,YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu. Yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi. Hayko Capkin şunları söyledi:

Hayko Cepkin, yayında doğumunun çok zorlu geçtiğini belirterek, “Doğumum bir bayram zamanına denk gelmiş. O yüzden de doğumu birkaç gün sonraya almaya karar vermişler. Beklerken de anne karnındaki besin potansiyeli bitmiş. O yüzden anne karnındaki bazı organları kemirmişim. İğnelerle doğmuşum. Çıktığımda, bir gözüm kapalıymış diğeri ise tamamen açık. Zaten annem ‘tövbe estağfurullah’ demiş” ifadelerini kullandı.

Cepkin ayrıca eşiyle ebeveyn olmama kararı aldığını belirterek, “Hayatımızı başka yönlere sevk ettik. İlişkimiz böyle devam ediyor. Birbirimizi çok seviyoruz. Sevilmeyi de seven biriyim” diye konuştu.