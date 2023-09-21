Hayat Askıda Kalmasın Projesi: Liv Hospital ve Gülmek İyileştirir Derneği Kansere Karşı Farkındalık Yaratıyor

Liv Hospital, Gülmek İyileştirir Derneği ile iş birliği yaparak tiroid, meme, akciğer ve çocukluk çağı kanserlerine karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan "Hayat Askıda Kalmasın" adlı büyük çaplı bir sosyal sorumluluk projesini başlattı.

Bu proje, kanserin erken teşhisi için düzenli sağlık kontrollerinin önemine vurgu yapmak amacıyla birçok iş insanı, sanatçı, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve toplum liderinin gönüllü olarak katıldığı bir inisiyatifi içeriyor.

Dört gün boyunca, kanser hastalığında erken tanının önemine vurgu yapmak için sergilenecek olan fotoğraflarda; İş İnsanı Pelin Ulusoy, Toplum Gönüllüsü Monik İpekel, İş İnsanı Neslişah Yılmaz, Suna Dumankaya, Harun Dumankaya, Betül Gülbahar, Toplum Gönüllüsü Hülya Vurgun Şahbaz, Toplum Gönüllüsü Alev Törüner, Gazeteci Lale Danışman, Güzellik ve Yaşam Koçu Çiğdem Üregen, Oyuncu Derya Baykal, Gülmek İyileştirir Derneği Başkanı Aslı Bastıyalı, İş İnsanı Selim Makzume, Gazeteci Özlem Yılmaz Küçük, Gazeteci Ayşe Arman, Liv Hospital Kurumsal İletişim ve Marka Grup Müdürü Mine Tuduk, İş İnsanı Ebru Kain ve Liv Hospital hekimlerinden Prof. Dr. Erkan Çakır, Uzm. Dr. Dicle Çelik, Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu, Prof. Dr. Gülşen Köse, Dr. Öğr. Gör. Emre Çenesiz ve Prof. Dr. Gül Nihal Özdemir, derneğe üye olan ailelerin çocukları ile birlikte yer alıyor.

20-24 Eylül arasında Vadİstanbul'da yer alacak sergiden elde edilen gelir

Hatay’da kurulacak 100. Yıl Köyü Projesi’ne aktarılacak.

Erken teşhis için sağlık kontrolleri Proje kapsamında troid kanserinde erken teşhis için sağlık kontrolleri yapılacak. Eylül ayında başlayan muayenelerle erken teşhisin önemini vurgulayan Liv Hospital

projelerine devam edecek. “Hem çok paydaşlı hem de çok yönlü”

Gülmek İyileştirir Derneği Başkanı Aslı Bastıyalı: “Liv Hospital ile yaptığımız

Hayat Askıda Kalmasın projesi ile hem kanser tanısında erken teşhise dikkat çekip hem hastalarımıza ücretsiz tarama imkanı sunarken bir yandan da askılarımızdaki giysileri, Hayat askıda kalmasın diye Hatay’da yaptığımız 100. Yıl köyü yararına satışa çıkarıyoruz. Hem çok paydaşlı hem de çok yönlü fayda sağlayan bu tip projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”