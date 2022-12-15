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Hastanelik Olan Seren Serengil Programa Bomba Gibi Döndü
Dün 1 haftalık rapor aldığı açıklanan Seren Serengil bugün sapa sağlam programa döndü.
MAGAZİN 15.12.2022, 15:50
Dün hiçbir şey olmamış gibi kaldıkları yerden devam eden Bircan, Arto ve Seren "demek ki her şey içinmiş"
Özür için ilk adım Seren Serengil'den geldi. Program başlarken özür dileyen Seren Serengil'e ilk geçmiş olsun Bircan Bali'den geldi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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