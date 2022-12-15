Hastanelik Olan Seren Serengil Programa Bomba Gibi Döndü

Dün hiçbir şey olmamış gibi kaldıkları yerden devam eden Bircan, Arto ve Seren "demek ki her şey içinmiş"

Özür için ilk adım Seren Serengil'den geldi. Program başlarken özür dileyen Seren Serengil'e ilk geçmiş olsun Bircan Bali'den geldi.