Hande Erçel Yeni Bir Aşka Yelken Açtı

Bir süredir Kerem Bürsin ile yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Hande Erçel'den sürpriz bir haber geldi. Ünlü isim gönlünü Bürsin'e değil bir basketbolcuya kaptırdı. Erçel'in Kartal Özmızrak ile aşk yaşadığı öğrenildi.