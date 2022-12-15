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Hande Erçel Yeni Bir Aşka Yelken Açtı
Bir süredir Kerem Bürsin ile yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Hande Erçel resmen ters köşe yaptı.
MAGAZİN 15.12.2022, 15:16
Bir süredir Kerem Bürsin ile yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Hande Erçel'den sürpriz bir haber geldi. Ünlü isim gönlünü Bürsin'e değil bir basketbolcuya kaptırdı. Erçel'in Kartal Özmızrak ile aşk yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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