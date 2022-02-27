Hande Erçel Ve Kerem Bürsin Ukraynalı Takipçilerinin Çağrısına Kayıtsız Kalmadılar!

Ukraynalı hayranı Alice, "Bir dakika sonra ne olacağını bilmiyorum. Bu benim son günüm olabilir ama Kerem Bursin ve Hande Erçel'e teşekkür etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın!" mesajını yayınladıktan hemen sonra ayrılık iddialarıyla gündeme damga vuran Erçel ve Bürsin çifti, Alice'e destek oldu. Bürsin, "Dualarım seninle, lütfen güvende ol!" yazarken Erçel, "Seninleyim" mesajıni gönderdi.