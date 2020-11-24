Hande Erçel'in ''Bazlama Surat'' davası devam ediyor.

Hande Erçel daha önce kendisine ‘’bazlama surat’’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’tan şikayetçi olmuştu. Ancak Kılınç’ın avukatı, müvekkilinin Anadolu’nun bağrından kopmuş biri olduğunu ve bazlama ekmeğini çok sevdiği için böyle bir şey dediğini söyleyerek savunmuştu. Mahkeme Hande Erçeli’in tazminat davasını reddetmişti. Hande Erçel açmış olduğu hukuk savaşına devam edince, savcı eylemin zincirleme şeklinde alenen hakaret suçu kapsamında değerlendirdi. Sanığın cezalandırılmasını talep etti.