Hande Ataizi: Üniversitede biraz çekingendim, eziktim...

Ünlü oyuncu Hande Ataizi katıldığı bir programda kendisine sorulan "okula popüler miydin "sorusuna "üniversitede biraz çekingendim, eziktim. Yıldız Kenter ders veriyordu. Çok akıllı bir kadındı. Benim o güvensizliğimi, mükemmeliyetçi olup da kıpırdayamayan hallerimi görüp, beni arka sıradan parmak kaldırmayan olarak srçti ve çalıştırdı. Onun sayesinde kendime güvenimu kazandım. Ego mego bir yana 'normal insan' kategorisine Yıldız Kenter sayesinde geldim. Benim için önemlidir. Kişisel gelişim konusunda da" şeklinde anlattı.