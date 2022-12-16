Hande Ataizi Camdaki Kıza Veda Etti

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Hayri Nalan'ın konağa dönüşünü hazmedemiyor!

Hayri Nalan'ın neden konağa geri döndüğünü anlamakta kararlıdır. Muzo, Hayri'yle her şeyi açık açık konuşur ama Hayri'nin Nalan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Billur Hayri ve Nalan'ı buluşturmaya çalışır ama işler beklendiği gibi gitmez. Köroğlu Ailesi Nalan'ın konağa dönüşü şerefine yemeğe gider ve yemekte sürpriz bir gelişme yaşanır.