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HAMDİ ALKAN-ZEYNEP ALKAN BABA KIZ GÜNÜ
MAGAZİN 13.12.2022, 11:33
Deneyimli oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ve kızı Zeynep Alkan önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen baba kız, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa restoranda güneşli havanın tadını kahve içip sohbet ederek çıkardı. Uzun süre birlikte sohbet eden Alkan ve kızı daha sonra alışveriş merkezine girerek birlikte alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.
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