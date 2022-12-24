Hamdi Alkan'dan Boşanan Selen Görgöz" Asgari Ücretli Sevgili Benimle Yapamaz " Sözünden Geri Adım Attı!
Selen Görgüzel, geçtiğimiz yıl sahnede oyuncu arkadaşıyla öpüştükten sonra yollarını ayırdığı eşi yönetmen Hamdi Alkan ile tek celsede boşanmıştı. Selen Görgüzel, özellikle sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri. En son yaptığı paylaşım " Asgari Ücretli Sevgili Benimle Yapamaz " açıklamasıyla tepkilerin odağı oldu... Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Selin Görgüzel, özür diledi.
Eleştirilerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Selen Görgüzel, şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan tüm emekçi kardeşlerimden, büyüklerimden, dostlarım ve arkadaşlarımdan özür dilerim. Maalesef yanlış anlaşıldım. Açıklamam asla sizi rencide etmek amaçlı değil, aksine hayat şartlarının ne kadar zor olduğunun altını çizmek amaçlı yapılmış bir söylemdi. Bizlerin icra ettiği meslek gereği yapmamız gereken harcamalar, yatırımlar, bulunmamız gereken ortamlar için belli kazanç grubu insanlar bile zorlanırken benim mücadelem için de o şartlarda yanımda olacak kişi üzülebilir, kendini kötü hissedebilir demek istemiştim. Takdir sizin."
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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