Hakan Hatipoğlu Sude'ye Hak Verdi! Nisa Elinden Geleni Yaptı

Nisa Bölükbaş'ın aslında yakın arkadaşı Makbule'yi korumak istediğini dile getiren Hatipoğlu, Nisa elinden gelen her şeyi yaptı.

Hakan Hatipoğlu," Benim için Nisa haklıdır ama artık konuyu uzatmamalı. Sude her şeyi bilmesine duymasına rağmen kabul ediyorsa o onun kararı yaşasın görsün mutlu olsun." dedi

"Mert'in Gönlü Geniştir "

Hakan Hatipoğlu, Mert'in aynı anda hem Sude hemde Makbule ile birlikte olmasına manidar şekilde bir yorumda bulunarak, " Mert'in Gönlü Geniştir" dedi.