Hakan Hatipoğlu Sude'ye Hak Verdi! Nisa Elinden Geleni Yaptı
Hakan Hatipoğlu Sude Ve Nisa hakkında yorumda bulundu Hakan Hatipoğlu, "Sudenin olgun ve aklı başında konuşması ve "kendi tercihim ben her şeyi göze alıyorum" dedikten sonra kimse Sude'ye bir şey diyemez. Nisa da elinden geleni yaptı ve artık herkes susmalı."
Nisa Bölükbaş'ın aslında yakın arkadaşı Makbule'yi korumak istediğini dile getiren Hatipoğlu, Nisa elinden gelen her şeyi yaptı.
Hakan Hatipoğlu," Benim için Nisa haklıdır ama artık konuyu uzatmamalı. Sude her şeyi bilmesine duymasına rağmen kabul ediyorsa o onun kararı yaşasın görsün mutlu olsun." dedi
"Mert'in Gönlü Geniştir "
Hakan Hatipoğlu, Mert'in aynı anda hem Sude hemde Makbule ile birlikte olmasına manidar şekilde bir yorumda bulunarak, " Mert'in Gönlü Geniştir" dedi.
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