HAKAN HATİPOĞLU - GİZEM HATİPOĞLU AİLECEK EĞLENCE

Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu geçtiğimiz gün kızları Lila ile birlikte Metropol İstanbul’da görüntülendi. Öğle saatlerinde ailecek geldikleri Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde keyifli halleri ile objektiflere yansıyan Hatipoğlu çifti, kızları Lila ile birlikte birçok oyuna katılarak kendileri de çocuk gibi eğlendiler. Etrafta bulunanların meraklı bakışları eşliğinde eğlenceli saatler geçiren çiftin, her oyunda büyük bir keyifle Lila’ya eşlik etmeleri de takdir topladı.