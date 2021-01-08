HAKAN ALTUN’UN YENİ KEŞFİ!

Hakan Altun, müzik direktörü ve aranjörü Aydın Kara ile kurdukları Hak Yapım’dan çıkacak yeni bir projeye imza attı.

HAKAN ALTUN ve AYDIN KARA Arabesk Müzik dünyasına yeni bir ses getiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik işçiliği yapan Şahin Özlem, sosyal medyasında paylaştığı şarkıları ve muazzam sesiyle Prodüktör Aydın Kara’ya ulaşmayı başardı. Müzik eğitimi olmayan ve yeteneğiyle dikkat çeken Şahin Özlem, Hakan Altun’un da desteğini alarak Hak Yapım ailesine girmeyi başardı.

HEM ARABESK HEM POP MÜZİK DEVLERİNDEN BÜYÜK DESTEK!

Şahin Özlem, Türk Pop Müziği’n başarılı ismi Oğuzhan Koç’un sevilen eserlerinden ”Bulutlara Esir olduk” şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Güçlü sesiyle şarkıya farklı bir yorum getiren Şahin Özlem, arabesk dünyasının en yeni starı olmaya şimdiden aday.