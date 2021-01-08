Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona Beni bırakma 23 Nisan reİs gidadan teŞekkÜrler baba
Devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız
Devletimize karşı bir başka tezgahla...
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 27 kişi...
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün...
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı terörist etkisiz hale...
TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı, 35 dakika sonra ilk sinyal alındı
TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı,...

HAKAN ALTUN’UN YENİ KEŞFİ!

Arabesk müziğin zirve ismi Hakan Altun ve prodüktör Aydın Kara, müzik sektörüne bir muhteşem sesi daha kazandırıyor.

HAKAN ALTUN’UN YENİ KEŞFİ!

Hakan Altun, müzik direktörü ve aranjörü Aydın Kara ile kurdukları Hak Yapım’dan çıkacak yeni bir projeye imza attı.

HAKAN ALTUN ve AYDIN KARA Arabesk Müzik dünyasına yeni bir ses getiriyor. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik işçiliği yapan Şahin Özlem, sosyal medyasında paylaştığı şarkıları ve muazzam sesiyle Prodüktör Aydın Kara’ya ulaşmayı başardı. Müzik eğitimi olmayan ve yeteneğiyle dikkat çeken Şahin Özlem, Hakan Altun’un da desteğini alarak Hak Yapım ailesine girmeyi başardı. 

HEM ARABESK HEM POP MÜZİK DEVLERİNDEN BÜYÜK DESTEK!

Şahin Özlem, Türk Pop Müziği’n başarılı ismi Oğuzhan Koç’un sevilen eserlerinden ”Bulutlara Esir olduk” şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. 

Güçlü sesiyle şarkıya farklı bir yorum getiren Şahin Özlem, arabesk dünyasının en yeni starı olmaya şimdiden aday. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Magazin HaberleriHakan AltunAydın Kara
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.