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Hadise ve Hasan Can Kaya Aşk Yaşıyor!
İş insanı Mehmet Dinçerler'le beş ay evli kaldıktan sonra geçtiğimiz eylül ayında boşanan Hadise'nin, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
MAGAZİN 29.12.2022, 10:41
Şarkıcının, Konuşanlar programıyla adını duyuran ve büyük bir hayran kitlesi elde eden komedyen Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşuluyor.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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