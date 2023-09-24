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Hadise Üstsüz Paylaşım Yaptı! Sosyal Medya Yıkıldı! Hadise Barışma İddialarına Ne Yanıt Verdi?

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Hadise Üstsüz Paylaşım Yaptı! Sosyal Medya Yıkıldı! Hadise Barışma İddialarına Ne Yanıt Verdi?
Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile yaptığı sakin fakat kısa süreli evliliği sonrası boşanmıştı. Hadise'nin yeniden eski eşi Mehmet Dinçerler'le bir araya geldiği yönündeki iddialar, şarkıcının adını bir kez daha gündeme getirdi.

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile yaptığı sakin fakat kısa süreli evliliği sonrası boşanmıştı. Hadise'nin yeniden eski eşi Mehmet Dinçerler'le bir araya geldiği yönündeki iddialar, şarkıcının adını bir kez daha gündeme getirdi.

"Tekrar Aynı Hikayeye Dönüş Yok"

Barışma iddialarına Hadise'nin verdiği yanıt oldukça dikkat çekiciydi: "Bazı insanlar geçmişte kaldığımızı düşünüyor, fakat bizim kültürümüzde bir kitap tekrar okunmaz," dedi. Bu çarpıcı açıklama, Hadise'nin ilişkilerine dair felsefesini ortaya koymakta.

Hadise'nin Cesur Instagram Paylaşımı

Yaşadığı özel hayatla sürekli olarak gündeme gelen 37 yaşındaki pop yıldızı, son zamanlarda Instagram'da 14.5 milyon takipçisiyle paylaştığı üstsüz fotoğrafıyla da konuşuldu. Fotoğrafın üzerine düştüğü "Kimse sen gibi sevmiyor" notuyla Hadise, hem takipçilerini hem de medyayı bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Hadise'nin Sosyal Medyadaki Etkisi

Hadise'nin Instagram'da yüksek takipçi sayısı ve paylaşımları, onun sosyal medyada ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Fakat şarkıcının bu tür paylaşımları, zaman zaman eleştiri de alıyor. Özellikle yaşadığı aşk hayatına dair paylaşımlar, Hadise'nin hayranları ve medya arasında tartışmalara neden oluyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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