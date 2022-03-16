Hadise İsteme Öncesi O Sözleşmeyi İmzalattı
Mehmet Dinçerler aldığı tektaşla Ocak ayında Hadise'ye evlenme teklifi etmişti. Dün ailesiyle birlikte kız istemeye giden Mehmet Dinçerler, Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün de bu tören için bir süre önce Belçika'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Düğün hazırlıklarını hızla sürdüren Hadise, tören öncesinde tüm çalışanlarına gizlilik anlaşması imzalattı.
MAGAZİN 16.03.2022, 12:55 16.03.2022, 13:02
Kız isteme merasimi ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan Hadise, tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattı. Anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacak. Bu kuralı ihlal eden olursa da Hadise, yüklü miktarda tazminat alma hakkını elinde bulunduracak.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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