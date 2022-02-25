Hadise Düğün Tarihini Öne Çekince Hakkında Çıkan Hamilelik İddialarına Cevap Verdi!
Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise'nin hamile oldugu ve bu sebeple düğün tarihinide öne çektiği iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan şarkıcı, "Hamile degilim. Daha muhtegem gelinligimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah" ifadelerini kullandı. (2. Sayfa)
MAGAZİN 25.02.2022, 13:08 25.02.2022, 13:12
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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