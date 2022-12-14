Hadise'den Boşandıktan Sonra Mehmet Dinçerler İlk Kez Konuştu

A Para'nın ekranlara yeni başlayan "Yıldızlı Sohbetler"in ilk bölümünde Funda Karayel'in konuğu olan iş insanı , konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "İlişkiyi yıpratmak için yapılan şeylerdi. Konuşmaya tenezzül etmedim, çünkü ne söylesem zaten tersi yazılıyordu.Mutlu bir beraberlik varken yüzüğün değerinin konuşulması çok saçma"dedi.