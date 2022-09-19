HADİSE ATAŞEHİR DE PERFORMANSI VE GÜZELLİĞİ İLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer alan Hadise, siyah çizmeleri ve aynı renk diz üstüne kadar uzanan ceketi, takıları, saçı ve makyajı ile izleyenleri adeta kendine hayran bıraktı.

Sahne açılışında arkada yer alan büyük led ekranlarda kısa bir video performans gösterimi sonra dansçıları ile ’Aşk Kaç Beden’ ile açılışı yapan Hadise; ‘Bu gece üzülmek yok, dans edeceğiz, eğleneceğiz’ diyerek konserine güçlü ve enerjik bir şekilde devam etti.

1,5 saat sahnede kalan Hadise, her konserinde olduğu gibi seyircisi ile sıcak diyaloglar kurup espriler yaptı. Hadise, kendi şarkıları haricinde yerli ve yabancı cover’larla unutulmaz bir geceye daha imzasını attı.