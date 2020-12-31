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Hacı Sabancı'dan romantik paylaşım!

İş insanı Hacı Sabancı, nişanlısı Zeynep Nazlı Kayı'nın yeni yaşını kutladı.

Hacı Sabancı'dan romantik paylaşım!

İş İnsanı Hacı Sabancı nişanlısı Zeynep Nazlı Kayı'nin doğum gününü kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Hacı Sabancı '' İyi ki doğdun'' notunu düştü.


Paylaşımından sonra takipçileri, ünlü çiftin geçtiğimiz yaz sosyal medya ve magazin dünyasına damga vuran öpüşme fotoğraflarını hatırlattılar. 

Arzu Sabancı oğlunun gönderisine yorum yaparak gelini Nazlı Kayı'nın doğum gününü kutladı. Arzu Sabancı ''  "Nazlıcığım tüm dileklerinin gerçek olduğu, sağlıklı, mutlu, çok güzel yılların olsun. Biz de hep yanında olalım inşallah. İyi ki doğdun... 30.12.20" notunu düştü.

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