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Güzelliği ile beğeni topladı

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Güzelliği ile beğeni topladı
Yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Aslıhan Karalar, şık spor stili dikkatlerden kaçmazken, duru güzelliği ile de beğeni topladı.

Ekranların genç ve güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Yağmurlu havayı fırsat bilip tek başına AVM’ye gelen güzel oyuncu, meydan katında bulunan markaları ve mağazaları gezip bir süre alışveriş yaptı. Yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncunun, şık spor stili dikkatlerden kaçmazken, duru güzelliği ile de beğeni topladı.

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