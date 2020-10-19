GÜZEL ŞARKI YAPARSA ÇALARIM

Markalar Sokağı'nda alışveriş turunda görüntülenen Esendemir, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi. Yaklaşık 3.5 yıl sonra radyo programı olan Arıza Show'a tekrar başlayacağının müjdesini veren ünlü radyocu, "Best fm benim gözümü açtığım yer, aileme tekrar döndüğüm için mutlu ve heyecanlıyım" dedi. Show Tv'de Tolga Sarıtaş'ın başrolünü üstlendiği Arıza dizisine atıfta bulunan Esendemir "Biz yokken yeni arızalar ortaya çıkmış, Allahtan bizi bilen biliyor. Gerçek arıza 2 Kasım'da sevenlerinin karşısında olacak" dedi. Muhabirlerin eski eşi İrem Derici ile tanışması ve ilişkilerinin aynı radyo programında başlamasını hatırlatması üzerine sordukları "İrem Derici şarkılarına programınızda yer verecek misiniz?" sorusuna da içtenlikle cevap veren başarılı radyocu, "Güzel şarkı yaparsa çalarım, neden çalmayayım. Ben isim ayırmadan programlarım da hoşuma giden, beni eğlendiren herkesin şarkısına yer veririm." dedi. "Yani eski eşe ambargo yok?" şeklindeki soruya ise "Estağfurullah, neden ambargo koyalım, sonuçta hepimiz aynı sektördeyiz. Benim takıldığım konular değil bunlar" demekle yetindi. Kısa süren sohbetin ardından gazetecilere teşekkür eden Rıza Esendemir, teşekkür ederek alışveriş turuna devam etmek üzere alışveriş merkezine giriş yaptı.